В Тамбовской области купол церкви загорелся при атаке БПЛА

Купол церкви Николая Чудотворца в Никифоровском округе Тамбовской области загорелся в результате атаки БПЛА в ночь на 7 сентября. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Первышов.

По его словам, площадь возгорания составила 25 квадратных метров. Его ликвидировали в 02:35.

Кроме того, в Моршанском муниципальном округе БПЛА попал в крышу столовой одного из предприятий. По предварительным данным, поврежден участок площадью 1 кв. м. Пострадавших нет.