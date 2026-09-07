Россия может получить контроль над 36% мировой добычи урана

Россия может получить контроль над 36% мировой добычи урана в ближайшие 15 лет, пишет "Ъ" со ссылкой на Financial Times. Авторы доклада считают, что это поставит под угрозу энергетическую безопасность Запада на фоне роста спроса со стороны новых АЭС.

В 2024 году Россия произвела около 5% мирового объема урана, но, как отмечает CSA, "внутреннее производство скрывает гораздо более масштабные операции". С учетом контролируемых Россией рудников за рубежом ее доля в мировых производственных мощностях уже в 2024 году составила почти четверть. Россия разрабатывает месторождения в Танзании и Намибии через Uranium One, а в прошлом году подписала соглашение с Нигером.

"К 2040 году мы можем столкнуться с зависимостью от добываемого Россией урана, аналогичной нашей зависимости от российской нефти и газа в 2022 году", - считает аналитик CSA Гарет Хейвуд.