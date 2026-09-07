07 Сентября 2026
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Здравоохранение В России
Фото: Накануне.RU

Медикам готовят единую формулу зарплаты: оклад станет половиной дохода

К концу 2026 года в России планируют разработать единую систему оплаты труда медработников, сообщил "Ведомостям" глава Профсоюза работников здравоохранения Анатолий Домников. Сейчас каждый регион устанавливает свои правила, а в некоторых субъектах структуру зарплат определяют сами больницы - за одинаковую работу врачи в разных регионах получают суммы, отличающиеся в разы.

Новые правила закрепят долю оклада на уровне не менее 50%, а стимулирующие выплаты - не более оставшихся 50%. Апробация и внедрение намечены на начало 2027 года. Сейчас окладная часть часто не дотягивает до планки, а основу заработка составляют премии.

Самые низкие зарплаты - в Южном федеральном округе, невысокие - в Центральной России и Поволжье. На Севере и Дальнем Востоке ситуация лучше благодаря коэффициентам. Разработку начали еще до пандемии, но отложили из-за коронавирусных выплат. Теперь президент поставил задачу пересмотреть подходы к оплате труда во всей бюджетной сфере. Минтруд, Минздрав, Минкульт и Минобрнауки уже работают над этим.

Оклад и компенсации выплачивают всегда, а стимулирующие выплаты могут сократить в любой момент, создавая риски для медиков, пояснил Домников. HR-эксперт Гарри Мурадян добавил: во многих регионах оклад ограничивается МРОТ (27 093 рубля), а премии руководство может не выплачивать по своему усмотрению, что становится рычагом давления. Новая модель расширит соцгарантии и защитит врачей.

Глава НАУЗ Муслим Муслимов считает сроки амбициозными - перенастроить механизмы без снижения доходов удастся к концу 2027 - началу 2028 года. Сейчас врачи вынуждены думать не о пациентах, а о том, хватит ли денег на жизнь. НАУЗ настаивает на доходах врачей на уровне банковских сотрудников, начиная с персонала скорой помощи.

Руководитель Московского отделения Независимого профсоюза "Новый труд" Анна Полякова отметила: гарантированная часть дохода снижает нагрузку и риск выгорания. При дефиците кадров это ключевой инструмент удержания врачей, но для эффекта нужно повышать стоимость ставки, а не просто перестраивать структуру.

Ранее Владимир Путин заявил, что Россия перезапустит инвестиционный цикл за счет стабильных условий, но предупредил: накачивать экономику деньгами опасно, а высокая ключевая ставка ЦБ - сознательный шаг ради макроэкономической стабильности, хотя политику регулятора "совсем уж жесткой" назвать нельзя.

Теги: зарплат, деньги, доходы


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