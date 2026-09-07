Звание «Город трудовой доблести» указом Президента присвоено городу Вятские Поляны

В год 90-летия Кировской области в регионе появился еще один "Город трудовой доблести" - указом Президента России городу Вятские Поляны присвоено это высокое звание.

Об этом на оперативном совещании с правительством рассказал губернатор Кировской области Александр Соколов.

"На прошлой неделе прошло совещание оргкомитета «Победа». Указом Президента Владимира Путина городу Вятские Поляны присвоено звание «Город трудовой доблести». В начала войны здесь был буквально с нуля построен завод, где выпускали самый массовый автомат Советской армии — ППШ. Это лучший подарок жителям всего региона и заслуженное признание подвига тружеников тыла", — сказал Александр Соколов.

Губернатор подчеркнул, что сейчас, как и в годы Великой Отечественной, жители города поддерживают наших бойцов на передовой специальной военной операции в борьбе с неонацизмом. Молодежь, дети, волонтеры серебряного возраста — все включились в волонтерское движение помощи бойцам.

"Для Кировской области это второй город, удостоенный высокого звания «Города трудовой доблести», ранее это звание получил областной центр — Киров. У нас есть еще города, жители которых внесли неоценимый вклад в Великую Победу. Мы подали ходатайство о присвоении такого звания еще Слободскому. Вместе поработаем, чтобы труб слобожан был оценен", — сказал Александр Соколов.