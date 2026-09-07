Прошло очередное заседание Городской Думы Астрахани под председательством Игоря Седова

Состоялось очередное пленарное заседание Городской Думы Астрахани под председательством Игоря Седова.

В работе городских парламентариев также приняли участие заместитель председателя Правительства Астраханской области Виктория Гурьянова и глава города Игорь Редькин.

Особенно социально значимым в повестке стал вопрос о переселении граждан из аварийного жилищного фонда. Депутаты утвердили изменения в соответствующую муниципальную программу – дополнительное финансирование и её продление до 2030 года.

Основными докладчиками сегодня выступили заместитель главы муниципального образования «Городской округ город Астрахань» – начальник финансово-казначейского управления администрации муниципального образования «Городской округ город Астрахань» Елена Стариченкова и начальник управления по капитальному строительству администрации муниципального образования «Городской округ город Астрахань» Яков Курбанов.

Все вопросы из повестки дня заседания были предварительно рассмотрены на профильных комитетах Городской Думы.