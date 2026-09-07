Доказательства западных провокаций перед выборами ушли в Генпрокуратуру

Комиссия Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России направила в Генпрокуратуру материалы о попытках дестабилизировать обстановку накануне выборов. Об этом заявил председатель комиссии Василий Пискарев.

"В попытках дестабилизировать обстановку в России накануне выборов задействованы профессиональные западные провокаторы. Собранные материалы Комиссия направила в Генеральную прокуратуру РФ для принятия мер реагирования. Работа на указанном направлении продолжается", - сказал он, слова приводятся в Telegram-канале комиссии.

Депутат отметил: речь идет об опытных политтехнологах, инструкторах, координаторах протеста и манипуляторах массовым сознанием, ранее причастных к раскачке ситуации в Грузии и Белоруссии.

"Комиссия зафиксировала их деятельность по перезапуску в августе текущего года медиапроектов, использовавшихся еще для вмешательства в выборы президента России в 2024 году", - добавил политик.

Пискарев сообщил, что сейчас через эти источники распространяется информация, направленная на дезинформирование граждан, подрыв доверия населения к действиям властей и дискредитацию выборов.

Кстати, ЦИК определил порядок партий в бюллетене на выборах в Госдуму девятого созыва: первое место у "Единой России" (в 2021-м было пятое), второе у "Яблока" (было седьмое), третье у ЛДПР (сохранила позицию). Далее идут Партия прямой демократии (впервые участвует), "Зеленые", "Справедливая Россия", "Родина", КПРФ, Партия пенсионеров, "Коммунисты России" и "Новые люди" - всего 11 партий.