07 Сентября 2026
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Армия и ВПК Астраханская область
Фото: astroblduma.ru

Спикер Думы Астраханской области Игорь Мартынов принял участие в митинге памяти в селе Самосделка Камызякского района

В «Парке Памяти» села Самосделка Камызякского района Астраханской области прошла торжественная церемония открытия мемориальных досок в честь земляков, погибших при исполнении воинского долга в ходе специальной военной операции.

В мероприятии приняли участие Председатель Думы Астраханской области Игорь Мартынов, депутат регионального парламента Андрей Маркин, глава района Михаил Черкасов, а также учителя, работники культуры, жители села, учащиеся и педагоги Самосдельской школы.

(2026)|Фото: astroblduma.ru

Родным и близки героев было доверено почётное право открыть мемориальные доски в память о Богдане Мазурове и Дамире Мухамбеталиеве — уроженцах села, настоящих патриотах своей Родины.

(2026)|Фото: astroblduma.ru

Богдан Мазуров погиб при выполнении боевой задачи в Артёмовске (Донецкая Народная Республика) и был посмертно награждён медалью «За отвагу».

Дамир Мухамбеталиев в ноябре 2025 года подписал контракт с Министерством обороны РФ. Службу проходил в структурном подразделении ведомства, обеспечивающем охрану военных и экономических интересов России. Погиб, выполняя воинские обязанности.

В выступлениях участники митинга подчёркивали, что подвиги астраханских воинов - это не просто страница истории, а нравственный ориентир для новых поколений.

(2026)|Фото: astroblduma.ru

Председатель Думы Астраханской области Игорь Мартынов выразил слова искренней поддержки семьям погибших и заверил, что подвиг защитников Отечества навсегда останется в народной памяти.

(2026)|Фото: astroblduma.ru

«Они — гордость Астраханской области, её честь и сила. Их мужество — живая история, которая теперь стала частью нашей общей памяти. Их имена теперь выбиты здесь, на мемориальных плитах, чтобы каждый мог прийти и почтить их память. Эти герои доказали свою любовь к Отчизне самой высокой ценой. Подвиг воина — это великий труд, железная дисциплина и несгибаемая воля. Именно так служили Отечеству наши деды и прадеды в годы Великой Отечественной войны, и именно этому завету верны наши парни сегодня», - сказал Игорь Мартынов.

Теги: игорь мартынов, дума астраханской области, митинг, участники спецоперации, памятные доски


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