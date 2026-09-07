Бывшего полицейского осудили по делу о взятках от журналистов Baza

Суд в Красноярске приговорил бывшего сотрудника полиции Сергея Ковалева к четырем годам колонии строго режима за взятки от журналистов издания Baza.

Также ему назначен штрафом в размере двукратной суммы взятки, то есть 281 тысячи рублей, сообщает ТАСС.

3 июня суд в Москве приговорил бывшего краснодарского полицейского Александра Аблаева к пяти годам колонии. Суд установил, что он был одним из получателей взяток от представителей издания.

Ранее Савеловский районный суд Москвы решил проводить процесс над бывшим главредом Telegram-канала Baza Глебом Трифоновым и продюсером Татьяной Лукьяновой без участия журналистов. Следователи обвиняют их в даче взяток в крупном размере. По версии следствия, Трифонов и Лукьянова передали полицейским из Краснодара, Красноярска и Белгорода около 300 тысяч рублей. Оба сотрудника Baza полностью признали свою вину. С сентября 2025 года они находятся под домашним арестом.