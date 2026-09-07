Электропоезд "Финист", следовавший из Екатеринбурга в Пермь, столкнулся с грузовиком

Пассажирский электропоезд "Екатеринбург — Пермь‑2" попал в ДТП с грузовым автомобилем "Рено". Об этом сообщает пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры.

Инцидент произошел в минувшее воскресенье около 23.00 на 1509 км перегона станций Кукуштан — Ергач Свердловской железной дороги. Судя по опубликованным кадрам, автомобиль врезался в поезд, повредив обшивку. Задержка в движении электропоезда составила 30 минут.

В результате происшествия никто не пострадал. Что именно произошло, сейчас устанавливает транспортная прокуратура. Будет также проведена проверка исполнения законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта.