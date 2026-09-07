Песков: Визит Пашиняна в Россию состоится в ближайшее время

Визит премьер-министра Армении Никола Пашиняна в Россию состоится в ближайшее время. Об этом сообщил РИА Новости пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Он уточнил, что визит армянского премьера состоится в этом году, точные даты еще не определены.

1 сентября президент Владимир Путин в рамках саммита ШОС в Киргизии провел ряд двусторонних встреч, в том числе с Пашиняном. Российский лидер предложил премьер-министру республики спросить народ Армении и закрыть тему с членством республики в ЕАЭС или вступлением в Евросоюз. Также Путин сообщил, что пригласил Пашиняна в Москву для обсуждения конкретных вопросов взаимодействия двух стран.