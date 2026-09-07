Книги об СВО стали частью школьной программы по литературе

Произведения о специальной военной операции вошли в школьную программу по литературе, сообщила в интервью РИА Новости советник президента РФ, председатель Совета по поддержке русского языка Елена Ямпольская.

По ее словам, Минпросвещения в августе 2025 года подготовило список произведений патриотической направленности современных авторов для внеклассного чтения.

"В нем, в частности, представлены произведения и об СВО. Внеклассное чтение - составная и обязательная часть Федеральной образовательной программы. На это предусмотрены специальные часы. Так что произведения об СВО уже сейчас являются частью школьной программы по литературе", - сказала Ямпольская в интервью ко Дню языков народов России.

Список распределен по возрастным категориям: 1-4-е классы, 5-9-е и 10-11-е. В перечень вошли разделы "О родной земле", "Великая Отечественная война. Историческая память и традиции", "О великих людях России", "Полководцы Святой Руси", "На страже русской земли", "Zа наших".

Сообщалось, что в России пишут учебник по истории Украины для школьников "на той территории, которая находится сегодня еще под контролем киевского режима".