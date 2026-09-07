При атаке БПЛА на Севастополь погиб подросток

В результате атаки ВСУ на Севастополь погиб ребенок, сообщил губернатор Михаил Развожаев.

"Девочка 2011 года рождения от полученных ранений скончалась в машине скорой помощи", - написал он в Telegram-канале.

Еще три человека пострадали. Мужчина находится в крайне тяжелом состоянии, в коме. 18-летняя девушка вместе с 16-летним братом были доставлены в больницу, им оказали всю необходимую медицинскую помощь и отпустили домой.

Развожаев добавил, что БПЛА был начинен взрывчаткой и металлическими элементами, пиротехники на месте обнаружили сотни поражающих элементов.

Также губернатор сообщил, что зафиксированы две детонации после ударов беспилотников о землю в районе Николая Музыки и Супруна. В нескольких многоквартирных домах и детском саду ударной волной выбиты стекла, шрапнелью повреждены машины во дворах.