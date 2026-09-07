"Лукойл" анонсировал восстановление всех своих НПЗ в течение двух-трех недель

Компании "Лукойл" достаточно двух-трех недель для восстановления всех НПЗ, заявил основатель компании Вагит Алекперов. Он подчеркнул, что "Лукойл" принимает "все исчерпывающие меры", чтобы заводы работали.

"Мы принимаем все исчерпывающие меры, чтобы заводы работали. Не всегда это получается в кратчайшие сроки, но нам двух-трех недель хватает для того, чтобы восстановиться", — отметил Алекперов в интервью ИС "Вести".

Глава "Роснефти" Игорь Сечин также заявил, что компания продолжит поддерживать стабильные поставки моторного топлива. По его словам, ни одна автозаправочная станция "Роснефти" не закрыта, а очереди возникают из-за проблем других сетей.

24 августа президент Владимир Путин подписал указ о дополнительных мерах по обеспечению безопасности объектов критической инфраструктуры. Документ позволяет правительству вводить временное управление на предприятиях, чьи владельцы не обеспечили защиту от атак беспилотников или затянули восстановление после удара. В число соответствующей инфраструктуры входят: предприятия ТЭК, логистические центры, объекты связи и ЖКХ.

3 сентября Владимир Путин на пленарной сессии ВЭФ рассказал, что компании РФ начали вкладывать деньги в защиту своих предприятий от атак ВСУ, это уже приносит результаты и пригодится в будущем. По его словам, удары ВСУ по российским НПЗ стали неожиданностью. Руководство РФ исходило из того, что гражданские объекты вроде НПЗ или складов не могут подвергаться атакам даже в условиях вооруженного конфликта, но ошиблось.

Вице-премьер России Александр Новак 3 сентября рассказал, что ситуация с топливообеспечением на рынке России улучшилась. По словам зампреда правительства, положительная динамика связана с дополнительными поставками топлива. При этом он подчеркнул, что власти рассчитывают и дальше поддерживать баланс на рынке за счет увеличения производства и наращивания импорта.