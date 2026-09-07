Алексей Текслер принял участие в финале фестиваля «Челябинская область – большая семья»

Накануне в столице Южного Урала состоялось заключительное мероприятие регионального фестиваля.

«Фестиваль «Челябинская область – большая семья» уникальный. Он объединяет в себе несколько форматов. И самое главное, что жители региона могут обратиться за помощью, за поддержкой, за консультацией. Здесь у нас работают 23 министерства и ведомства. Тысячи наших граждан получили практическую помощь. Во многом наши планы мы строим исходя из обращений наших граждан. Поэтому у этого фестиваля есть практическая польза», – отметил Алексей Текслер, открывая финал мероприятия.

В 2026 году фестиваль прошел в 44 населенных пунктах региона и объединил более 200 тысяч человек. В этом году он был приурочен к Году единства народов России. В этом году за время фестиваля было проведено более 4 тысяч консультаций; рассмотрено более 2 тысяч обращений жителей, адресная помощь оказана 130 пенсионерам и гражданам с ограниченными возможностями здоровья, более 3 тысяч человек начали диспансеризацию.

В рамках открытия финальной площадки в Челябинске Алексей Текслер и Алексей Лошкин наградили 14 супружеских пар знаком «Семейное счастье», региональной наградой, учрежденной по инициативе губернатора для семей, проживших вместе не менее 50 лет.

«Семья, семейные ценности – это все, что нас объединяет в первую очередь. В Челябинской области мы все одна большая семья. Мы гордимся, что в нашем регионе есть такие замечательные пары», – подчеркнул губернатор.

Также на площадке фестиваля Алексей Текслер и начальник Главного управления МВД России по Челябинской области генерал-лейтенант полиции Сергей Космачев вручили удостоверения шести молодым сотрудникам Челябинской полиции.

«Фестиваль «Челябинская область – большая семья» инициирован губернатором Алексеем Текслером в 2024 году. Это единственное мероприятие в стране такого формата. Проводится вот уже третий год подряд. И каждый раз мы убеждаемся: людям нужен живой, открытый диалог. Нужна возможность прийти, задать вопрос, получить консультацию, решить свою проблему. 2026 год объявлен Президентом России Владимиром Путиным Годом единства народов. И фестиваль — лучшее тому подтверждение. Единство начинается с малого: с заботы о ближнем, с поддержки тех, кто рядом, с уверенности в том, что в трудную минуту ты не останешься один», — отмечала в ходе проведения мероприятий фестиваля министр социальных отношений Челябинской области Наталья Лугачева.

Руководитель общественной приёмной губернатора Челябинской области по Советскому району Челябинского городского округа Татьяна Анненко, которая третий год работает на площадке фестиваля, уверена, что это мероприятие нацелено на то, чтобы улучшить качество жизни южноуральцев и решить какие-то их проблемы.

«Этот фестиваль даёт возможность действительно обратиться напрямую к руководителям министерств, территорий, общественных приёмных, в том числе даже к Алексею Текслеру. Люди идут с разными проблемами: решить вопросы детского отдыха, детского спорта, культуры, творческих коллективов, ну и, понятно, очень много вопросов по жилищно-коммунальному хозяйству. При этом очень часто слышатся благодарности в адрес и правительства, и губернатора. Что важно, сюда на приём можно прийти любому жителю Челябинской области, города Челябинска, любой деревни, посёлка, села именно в это время, когда проводится вот этот фестиваль. И, как показывает практика, треть озвученных здесь вопросов решается уже на месте», - подчеркнула Татьяна Анненко в беседе с челябинскими журналистами.

В ходе личного приема на финальной площадке фестиваля к губернатору обращались с вопросами по развитию городской среды и инфраструктуры, поддержки детского спорта и творчества.

Так, генеральные директора компаний «Ботаника трейд» и «Эра» Эмиль Гатауллин и Андрей Шлотгауэр представили губернатору эскизы арт-объекта, который планируется создать в Челябинске в рамках программы «Челябинск – Культурная столица 2027». Концепция связана с экологией и сохранением зеленой среды города. Авторы предложили несколько вариантов размещения объекта.

Алексей Текслер поддержал инициативу и поручил проработать место для установки арт-объекта с учетом предложенных вариантов: «Мне нравится. Идеи, которые вы пытаетесь раскрыть, действительно интересные. У нас зеленый город и мы его любим. Такие объекты привносят в него определенную атмосферу. Поэтому спасибо вам за эту инициативу, я ее точно поддержу. Попрошу найти место».

Дарья Андреева, мама ученика школы №147, обратилась с просьбой отремонтировать асфальтобетонное покрытие внутриквартального проезда по улице Южной, ведущего к школе. И губернатор поручил оперативно решить вопрос с ремонтом дороги и сделать ее комфортной для жителей.

Родители воспитанников спортивной школы «Тодес» Юлия Выдрина и Екатерина Докучаева попросили оказать содействие в строительстве специализированного комплекса для занятий фигурным катанием. Алексей Текслер поручил проработать вопрос строительства отдельной арены для фигурного катания и выбора подходящего места. А также сообщил, что значительное время на льду новой арены рядом с Академией «Трактор» будет выделено для занятий фигуристов.

Девятилетняя София Смольникова, ученица школы №4 Челябинска, поблагодарила губернатора за развитие детского творчества и строительство детской филармонии. Девочка занимается в музыкальной школе, детской филармонии, шахматами и мультипликацией, а также мечтает попробовать себя в детском КВН. Глава региона поручил помочь юной участнице найти детскую команду КВН.

Десятилетняя Ульяна Пушкарева – кандидат в мастера спорта по шашкам, занимается в спортивной школе №9 Челябинска. Она неоднократно становилась победителем и призером российских и международных соревнований. В ноябре Ульяна готовится выступить на чемпионате мира в Турции. Ее мама попросила помочь с организацией поездки и пошивом спортивной формы с символикой Челябинской области. Алексей Текслер поручил оказать необходимую поддержку Ульяне и всей команде.

После завершения основной программы фестиваля Алексей Текслер встретился с заместителями глав, которые отвечали за подготовку фестиваля в своих муниципалитетах. Губернатор обсудил итоги фестиваля и поблагодарил руководителей муниципалитетов и их команды за активную работу.