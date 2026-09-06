Огнеборцы ликвидировали пожар в 9-этажном доме в Екатеринбурге

Огнеборцы ликвидировали возгорание в 9этажном доме на Репина, 88 в Екатеринбурге. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе регионального МЧС.

"Горели балконы и квартиры на 9 этаже. Возгорание ликвидировано на площади 16 м.кв." - рассказали в пресс-службе.

Ранее в городских пабликах появились видео пожара. Судя по ним, огонь из одной квартиры перекинулся на соседние. Был ли кто-то дома в этот момент неизвестно. По данным МЧС, информации о пострадавших не поступало.

На месте работали пожарно-спасательные подразделения в количестве 8 единиц техники и 21 человека личного состава.