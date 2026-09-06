Уиткофф и Кушнер предложили Зеленскому вернуться к трехстороннему разговору с Россией и США

Спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять американского президента Джаред Кушнер завершили встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским. Американская сторона высказал надежду в то, что вопрос об урегулировании конфликта на Украине снова начнут обсуждать в трехстороннем формате: Россия, Украина и США.

"Кушнер заявил, что надеется, что переговоры вернутся к трехстороннему формату с Украиной, Россией и США", - передает агентство "Рейтер".

Он также добавил, что необходимо "создать правильные условия и договоренности для долгосрочного и прочного мира". По его словам, США уже работают над формированием "мирного пакета".

Уиткофф же заявил, что Америка стремится к дипломатическому решению конфликта, а не кинетическому. Он также добавил, что для самого президента США Дональда Трампа очень важно возобновить переговоры с обеими странами. Сам Уиткофф назвал разговор с украинским президентом важным и содержательным, добавив, что американская сторона была "весьма воодушевлена" ходом переговоров.

"Моя и Джареда работа - свести стороны вместе, чтобы сузить список проблем и создать хорошие каналы коммуникации. Надеюсь, мы начали этот процесс конструктивно в последние 48 часов", - заявил он во время пресс-конференции в Киеве, отметив, что позитивно оценивает встречи как в Киеве, так и в Кремле.

Напомним, что на встрече с президентом России Владимиром Путиным накануне американские представители также обсуждали вопрос урегулирования кризиса на Украине. Как сообщил помощник главы государства Юрий Ушаков, который также принимал участие в этой встрече, разговор длился 3 часа 10 минут и был откровенным и конструктивным.

Сам Владимир Путин указал гостям столицы на необходимость устранить первопричины конфликта на Украине.

Подробности переговоров пока не разглашаются. По словам журналиста Axios Барака Равида, сославшегося на некоего представителя Белого дома, во время встречи с российским президентом обсуждались конкретные инициативы, касающиеся следующих шагов, о которых общественности якобы планируется рассказать в ближайшие недели.