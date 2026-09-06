В Прикамье подросток попала в больницу, попарив вейп

15-летняя школьница из поселка Прикамский была госпитализирована прямо из школы. Сообщается, что перед этим подросток парила вайп, после чего ей стало плохо.

Как передает "Ural Mash", во время занятий ученица достала вейп, который, предположительно, могла купить через интернет, и начала парить. Через несколько минут ей стало плохо, на что обратила внимание учительница, которая и вызвала "скорую помощь". Школьницу госпитализировали в больницу с признаками эпилепсии. Полиция уже организовала проверку.

В региональном минздраве сообщили, что подросток сейчас находится в удовлетворительном состоянии. Стал ли вейп причиной плохого самочувствия несовершеннолетней - не сообщается.