Движение по одному жд-пути открыли после ДТП во Владимирской области

Дорожники открыли движение по одному пути на перегоне Бельково – Киржач БМО во Владимирской области, где этим утром произошло ДТП с грузовиком. Об этом сообщает пресс-служба Московской железной дороги.

Напомним, инцидент произошел сегодня в 10.20. Грузовик выехал на пути, когда поезд № 6429 Александров-1 - Орехово-Зуево уже приближался. Машинист применил экстренное торможение, но столкновения избежать не удалось. Водитель автомобиля погиб, два вагона сошли с рельсов, в связи с чем на место прибыли два восстановительных поезда. О пострадавших в поезде не сообщается.

На участке Бельково - Киржач Большого окружного кольца было приостановлено движение поездов. Также были отменены поезда №6444 Александров-1 – Орехово и №6432 Александров-1 – Орехово.

"О движении поездов на участке Бельково – Киржач во Владимирской области. Железнодорожники открыли движение по одному пути на перегоне Бельково – Киржач БМО. В настоящее время поезда на участке курсируют по одному пути в реверсивном режиме", – говорится в сообщении МЖД.

На месте продолжаются восстановительные работы.