Лида Мониава заявила об уходе с поста директора "Дома с маяком"

06 Сентября 2026
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Здравоохранение Спорт Туризм Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети ВКино Народов много - семья одна
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная Республика Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная Республика Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская Республика Карачаево-Черкесская Республика Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная Осетия - Алания Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная область Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный округ Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная Республика Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная Республика Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская Республика Карачаево-Черкесская Республика Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная Осетия - Алания Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная область Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный округ Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Про ситуацию с Wildberries

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС



Общество В России
Фото: Telegram-канал Лиды Мониавы

Лида Мониава заявила об уходе с поста директора "Дома с маяком"

Лида Мониава, обвиняемая в распространении фейков о российской армии, заявила об уходе с поста директора детского хосписа "Дом с маяком". Такое сообщение появилось в ее соцсетях, которые сейчас ведут друзья фигурантки.

"Ближайшие пару месяцев будет идти следствие. Через 2-3 месяца суд по существу. Потом скорее всего колония на 5-10 лет. Но пока у меня есть несколько месяцев жизни, чтобы доделать дела и попробовать организовать в "Доме с маяком" все так, чтобы хоспис работал и без меня. Мне придется перестать быть директором "Дома с маяком" и выйти из правления. Но я верю, что мои коллеги и без меня смогут поддерживать работу хосписа. Может даже лучше получится, наконец-то никто не будет мешать", - обратилась Мониава к подписчикам через друзей.

Она также выразила опасения, что ее уголовное дело помешает работе хосписа, а потому попросила не бросать "Дом с маяком", где находится более 1 тыс. пациентов и 400 сотрудников.

"Хоспис это гораздо больше, чем одна я. Очень-очень важно, чтобы хоспис продолжал работать, он невероятно нужен семьям. Родители пациентов про это говорили у стен суда. Я сейчас без интернета и без связи. У меня изъяли все гаджеты, так что мои аккаунты лучше удалять из чатов и тп, у меня к ним уже нет доступа. И писать на мои прежние контакты не стоит. Связь со мной через моих друзей и адвоката", - говорится в сообщении.

Мониава поблагодарила всех, кто пришел на суд по вынесению ей меры пресечения, чтобы поддержать. Она также заявила, что не собирается уезжать из страны, заявив, что ей "правда важно оставаться в России в это тяжелое время".

По данным следствия, фигурантка публично распространила заведомо ложную информацию о действиях ВС РФ против мирного населения Украины в Telegram-канале под видом достоверных сообщений. В отношении нее возбуждено уголовное дело п. "д" ч. 2 ст. 207.3 УК РФ. 3 сентября Симоновский суд Москвы вынес Мониаве меру пресечения в виде запрета определенных действий, который включает в себя запрет на пользование интернетом, выход из дома после 20.00 и до 08.00, а также невозможность общаться со свидетелями по делу. Продлится запрет до 30 октября.

Теги: Мониава, Дом с маяком, уход, суд


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 03.09.2026 20:47 Мск Суд назначил главе "Дома с маяком" запрет определенных действий
Ранее 03.09.2026 20:25 Мск Обвинение настаивает на запрете определенных действий для главы "Дома с маяком"
Ранее 02.09.2026 12:08 Мск Глава фонда "Дом с маяком" находится на допросе в СК

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети