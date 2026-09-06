Лида Мониава заявила об уходе с поста директора "Дома с маяком"

Лида Мониава, обвиняемая в распространении фейков о российской армии, заявила об уходе с поста директора детского хосписа "Дом с маяком". Такое сообщение появилось в ее соцсетях, которые сейчас ведут друзья фигурантки.

"Ближайшие пару месяцев будет идти следствие. Через 2-3 месяца суд по существу. Потом скорее всего колония на 5-10 лет. Но пока у меня есть несколько месяцев жизни, чтобы доделать дела и попробовать организовать в "Доме с маяком" все так, чтобы хоспис работал и без меня. Мне придется перестать быть директором "Дома с маяком" и выйти из правления. Но я верю, что мои коллеги и без меня смогут поддерживать работу хосписа. Может даже лучше получится, наконец-то никто не будет мешать", - обратилась Мониава к подписчикам через друзей.

Она также выразила опасения, что ее уголовное дело помешает работе хосписа, а потому попросила не бросать "Дом с маяком", где находится более 1 тыс. пациентов и 400 сотрудников.

"Хоспис это гораздо больше, чем одна я. Очень-очень важно, чтобы хоспис продолжал работать, он невероятно нужен семьям. Родители пациентов про это говорили у стен суда. Я сейчас без интернета и без связи. У меня изъяли все гаджеты, так что мои аккаунты лучше удалять из чатов и тп, у меня к ним уже нет доступа. И писать на мои прежние контакты не стоит. Связь со мной через моих друзей и адвоката", - говорится в сообщении.

Мониава поблагодарила всех, кто пришел на суд по вынесению ей меры пресечения, чтобы поддержать. Она также заявила, что не собирается уезжать из страны, заявив, что ей "правда важно оставаться в России в это тяжелое время".

По данным следствия, фигурантка публично распространила заведомо ложную информацию о действиях ВС РФ против мирного населения Украины в Telegram-канале под видом достоверных сообщений. В отношении нее возбуждено уголовное дело п. "д" ч. 2 ст. 207.3 УК РФ. 3 сентября Симоновский суд Москвы вынес Мониаве меру пресечения в виде запрета определенных действий, который включает в себя запрет на пользование интернетом, выход из дома после 20.00 и до 08.00, а также невозможность общаться со свидетелями по делу. Продлится запрет до 30 октября.