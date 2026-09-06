Жительница Тюменской области отправится под суд за попытку заживо сжечь бывшего супруга

В Тюменской области будут судить местную жительницу, обвиняемую в попытке сжечь дом с бывшим мужем и его сожительницей. Об этом сообщает пресс-служба СКР по региону.

Инцидент произошел 31 января в садовом товариществе "Источник". По версии следствия, 50-летняя обвиняемая взяла из печи в доме горящие поленья, обложила ими газовый баллон в летней кухне, где жила пара, а после открыла вентиль подачи газа и скрылась с места преступления. Таким образом женщина хотела не только убить пару, но и уничтожить их имущество.

Трагедии так и не произошло - мужчина вовремя обнаружил возгорание и потушил поленья водой, после чего сразу обратился в полицию.

Расследование завершено, собрана достаточная доказательственная база. Женщина обвиняется в покушении на убийство двух и более лиц, а также в покушении на уничтожение чужого имущества. Материалы дела уже направлены в суд.