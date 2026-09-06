Бастрыкин заинтересовался детскими смертями в больнице Нижнего Тагила

Глава СКР Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования уголовных дел о смерти двух детей в больнице Нижнего Тагила. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В приемную Бастрыкина обратилась жительница Нижнего Тагила, у которой скончался полугодовалый ребенок. По ее словам, в феврале текущего года из-за ухудшающегося состояния здоровья младенца госпитализировали, однако, врачи якобы не оказали экстренные меры реагирования: ребенка не обследовали, а операцию не провели. Через непродолжительное время мальчик скончался. Девушка также сообщила, что в тот же день в этой же больнице скончался 12-летний школьник. Якобы причиной его смерти тоже может быть связана с ненадлежащим оказанием ему медицинской помощи.

Сейчас в СУ СК России по Свердловской области расследуются уголовные дела.

"Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Иванович Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Свердловской области Богдану Валерьевичу Францишко представить доклад о проведенному по уголовным делам комплексе следственных действий и установленных обстоятельствах", - сообщили в СКР



Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.