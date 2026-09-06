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Политика В России За рубежом
Фото: Накануне.RU

Владимир Путин обсудил с Уиткоффом и Кушнером урегулирование кризиса на Украине

Спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять американского президента Джаред Кушнер обсудили с президентом России Владимиром Путиным вопрос урегулирования кризиса на Украине. Как сообщил помощник главы государства Юрий Ушаков, который также принимал участие в этой встрече, разговор длился 3 часа 10 минут и был откровенным и конструктивным.

По его словам, встреча проходила как в рабочей, так и неформальной обстановке за обеденным столом. Спецпосланники из США прибыли в Россию по поручению президента Дональда Трампа как раз для "продолжения диалога по урегулированию кризиса на Украине и обсуждения других актуальных вопросов". В ответ Владимир Путин еще в начале беседы "публично оценил этот посреднический канал и роль американских переговорщиков". Президент передал наилучшие пожелания своему американскому коллеге, а также благодарность за его усилия в этом вопросе и "искреннее стремление оказать содействие скорейшему выходу на взаимоприемлемые развязки".

Владимир Путин также указал гостям столицы на необходимость устранить первопричины конфликта на Украине.

"С российской стороны были даны четкие и исчерпывающие оценки ситуации, складывающейся в ходе проведения специальной военной операции. В частности, отмечены реальные успехи российской армии в продвижении в зоне боевых действий, выражена уверенность в достижении поставленных целей и, конечно, подчеркнута необходимость устранения всех первопричин конфликта", - заявил Ушаков.

Подробности пока не разглашаются. По словам журналиста Axios Барака Равида, сославшегося на некоего представителя Белого дома, во время встречи с российским президентом обсуждались конкретные инициативы, касающиеся следующих шагов, о которых общественности якобы планируется рассказать в ближайшие недели.

Собеседник журналиста также напомнил, что представители США намерены в это воскресенье встретиться и с украинской стороной, и выразил надежду, что эта встреча тоже пройдет продуктивно.

Напомним, что ранее Владимир Путин приказал остановить удары по Киеву в связи с подготовкой и проведением контактов Уиткоффа и Кушнера.

Теги: Путин, Уиткофф, Кушнер, Украина, президент, встреча


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