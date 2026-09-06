В 2027 году форум "Утро" пройдет на Ямале

Стало известно, какой именно регион примет форум уральской молодежи "УТРО" в 2027 году. Как заявил накануне на закрытии форума в Курганской области полпред президента РФ в УрФО Артем Жога, следующим площадку предоставит ЯНАО.

Как сообщили в правительстве региона, Ямал впервые выступит в роли организаторов. Детали будущего форума пока неизвестны.

Форум "УТРО" — это площадка для тех, кто хочет расти, запускать проекты и влиять на развитие своего региона. Участниками мероприятия являются молодые люди и девушки в возрасте от 16 до 35 лет, для которых организуются лекции, мастер-классы, проектная работа, встречи с экспертами и дискуссии по актуальным темам.

Напомним, летом 2025 года молодежь со всей страны, включая новые территории, гостеприимно принимала Тюмень. И одной из площадок форума была Тюменская городская Дума. В 2026 году форум прошел в Курганской области, где были представлены шесть тематических площадок, за каждой из которых был закреплен один из регионов УрФО.