За последние 4 года в Астраханской области отремонтировали более 30 мостов

"В Красноярском округе после капитального ремонта введён в эксплуатацию мост через реку Корсака", - сообщил на своих страницах в соцсетях губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин.

Это сооружение — важнейший транспортный объект для целого ряда населённых пунктов района и направления до границы с Казахстаном.

Мост был построен еще в 1983 году и нуждался в серьёзном обновлении. В ходе капремонта специалисты восстановили опоры, заменили балки пролётного строения, обновили мостовое полотно, усилили конструкции, переустроили подходы, систему водоотвода, укрепили обочины. Для безопасности установлены новые барьерные и перильные ограждения, а также стационарное освещение.

В результате сооружение полностью восстановлено и готово к безопасной эксплуатации. Работы выполнены по нацпроекту «Инфраструктура для жизни» и Народной программе партии «Единая Россия». Всего за последние 4 года в регионе отремонтировали более 30 мостов.