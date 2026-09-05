Специалистам астраханского аэропорта губернатор вручил награды в честь 90-летия предприятия

Почетные грамоты и благодарственные письма специалистам, внесшим значимый вклад в развитие астраханского аэропорта, вручил губернатор Игорь Бабушкин. Он отметил, что почти за вековую историю астраханский аэропорт стал современным транспортным узлом, который имеет особое значение для экономики региона и всей России.

Сегодня в службах аэропорта трудится почти 500 человек. Они встречают и провожают пассажиров и грузы, обеспечивают безопасность полетов, готовят воздушные суда к вылетам. Игорь Бабушкин выразил благодарность руководству, сотрудникам и ветеранам предприятия за профессионализм и преданность делу.

«Для нас важно, чтобы воздушное сообщение в регионе становилось еще удобнее, а наземная инфраструктура соответствовала самым современным международным требованиям», — подчеркнул Игорь Бабушкин.

Так, при поддержке Президента России и федерального правительства к 2030 году на аэродроме построят новую взлетно-посадочную полосу и рулежную дорожку для самолетов, а также увеличат перрон. Благодаря изменениям появится возможность принимать любые типы воздушных судов, что позволит расширить географию полетов, дополнительно увеличить пассажиропоток и количество туристов.