Уиткофф и Кушнер отправились в Кремль
Спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять американского президента Джаред Кушнер отправились в Кремль сразу после делового обеда. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на временного поверенного в делах США в РФ Дугласа Дайкхауса.
"Они потом сразу в Кремль", - сказал он.
Ранее сообщалось, что кортеж автомобилей спецпредставителя президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, главы РФПИ Кирилла Дмитриева и американских переговорщиков Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера выехал из московского аэропорта Внуково.
Также Владимир Путин приказал остановить удары по Киеву в связи с подготовкой и проведением контактов Уиткоффа и Кушнера.