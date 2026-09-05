Уиткофф и Кушнер отправились в Кремль

Спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять американского президента Джаред Кушнер отправились в Кремль сразу после делового обеда. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на временного поверенного в делах США в РФ Дугласа Дайкхауса.

"Они потом сразу в Кремль", - сказал он.

Ранее сообщалось, что кортеж автомобилей спецпредставителя президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, главы РФПИ Кирилла Дмитриева и американских переговорщиков Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера выехал из московского аэропорта Внуково.

Также Владимир Путин приказал остановить удары по Киеву в связи с подготовкой и проведением контактов Уиткоффа и Кушнера.