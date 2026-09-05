Убийцу многодетных матерей на Урале арестовали до ноября

На Среднем Урале арестован обвиняемый в двойном убийстве женщин.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе судов Свердловской области, речь идет о 34-летнем ранее судимом мужчине. В ведомстве уточнили, что обе убитые женщины являлись многодетными матерями.

Тавдинский районный суд арестовал его на два месяца – до 4 ноября 2026 года.

Ранее в полиции и Следственном комитете раскрыли подробности двойного убийства в Тавде. Преступника задерживали со стрельбой, так как он оказал сопротивление силовикам.