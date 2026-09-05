Кортеж с Дмитриевым, Уиткоффом и Кушнером отправился в центр Москвы

Кортеж автомобилей спецпредставителя президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, главы РФПИ Кирилла Дмитриева и американских переговорщиков Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера выехал из московского аэропорта Внуково. Об этом сообщает РИА Новости.

Ранее Дмитриев прибыл в аэропорт, чтобы лично встретить Уиткоффа и Кушнера, которые в субботу прибыли в Москву.

По данным издания, кортеж направился в сторону центра российской столицы.