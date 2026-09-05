07 Сентября 2026
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Фото: Накануне.RU

Силовики задержали курьера мошенников, забравшего миллионы у свердловчан и челябинцев

В Челябинске силовики задержали курьера мошенников, забравшего у местного пенсионера больше миллиона рублей. Он сделал это и в соседнем регионе.

Как сообщили Накануне.RU в ГУ МВД по Челябинской области, 83-летний житель города предоставил свои паспортные данные неизвестным, обещавшим провести перерасчет пенсионного стажа. Сразу после этого с ним связался "сотрудник правоохранительных органов". Лжесиловик сходу заявил, что от имени пенсионера якобы совершаются подозрительные транзакции в поддержку недружественного государства. Чтобы "спасти сбережения", мошенник убедил челябинца пройти "процедуру декларирования" и передать наличные "доверенному лицу".

Пенсионер обналичил свои накопления, заверив банковских работников, что деньги ему якобы срочно требуются на проведение медицинской операции. После этого 1,2 млн рублей, упакованные в черный пакет, он передал приехавшему курьеру, взамен получив фиктивный "акт декларирования".

После обращения в полицию силовики задержали курьера: им оказался 21-летний житель Курганской области. Как это обычно и бывает, объявление о "легком заработке" молодой человек нашел в интернете. Действуя по указаниям кураторов, он забирал наличные, переводил их на указанные счета, оставляя себе фиксированный процент в качестве "вознаграждения".

"По предварительным данным, от действий задержанного и его соучастников пострадали еще двое жителей Челябинской области и один житель Свердловской области. Общая сумма причиненного ущерба превысила 3,2 млн рублей", - рассказали в МВД.

Возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество". Сейчас задержанный проверяется на причастность к аналогичным преступлениям.

Напомним, недавно 30-летняя жительница Первоуральска лишилась около 2 млн рублей, решив заработать "гарантированный доход на инвестициях".

Теги: мошенники, курьер, полиция, Челябинск


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