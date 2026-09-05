В Екатеринбурге учительница уволилась из школы после угроз ученика

В Екатеринбурге педагог ушла из школы после угроз ученика. Следственный комитет возбудил уголовное дело, которым уже заинтересовался глава ведомства Александр Бастрыкин.

Как сообщили Накануне.RU в СКР, стало известно, что в столице Урала учительница была вынуждена уволиться из школы из-за противоправного поведения ученика. Тот систематически нарушал учебный процесс, оскорблял одноклассниц и даже угрожал преподавателю.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Хулиганство", Александр Бастрыкин поручил руководителю СК России по Свердловской области Богдану Францишко доложить о ходе расследования и уже установленных обстоятельствах.

Как сообщало Накануне.RU, ранее уполномоченный по правам человека в регионе Татьяна Мерзлякова предложила защищать педагогов от буллинга.