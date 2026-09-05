Нигер обвинил Францию в попытке военного переворота

Власти Нигера выступили с официальным заявлением, обвинив Францию в попытке военного переворота, произошедшую в конце августа. Организаторами выступили представители спецразведбатальона, базирующегося в столице сраны - Ниамее.

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Власти страны прямо указали на президента Франции Эммануэля Макрона, который пообещал мятежникам большие награды за свержение власти в Нигере. Он и его окружение курировали разветвленную сеть заговорщиков. Мятежники прямо действовали по указке Парижа, рассчитывая на щедрое вознаграждение.

Одновременно официальный Ниамей выразил благодарность союзникам, в частности России, Алжиру и ряду стран Африканского экономического сообщества, за поддержку в критический момент.

29 августа в столице Нигера страны были слышны взрывы и стрельба, позже власти заявили о попытке мятежа военных. Российский посол Виктор Воропаев отметил тогда, что военное командование Нигера поблагодарило Африканский корпус Минобороны России за содействие в подавлении мятежа.

Российский эксперт по Франции доктор социальных наук Католического университета Франции Александр Артамонов отмечает, что в Африке идет скрытое противостояние России и Франции, и Франция исторически уже потеряла Африку, но не может с этим смириться.