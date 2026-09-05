ООН призвала страны Запада расплатиться за работорговлю

Комитет ООН по ликвидации расовой дискриминации (CERD) опубликовал рекомендации, призывающие страны Запада, участвовавшие в трансатлантической работорговле, выплатить компенсации пострадавшим государствам и потомкам порабощенных африканцев.

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Эксперты ООН подчеркивают, что работорговля нанесла Африке гигантский ущерб. CERD настаивает на создании института "репарационного правосудия", который включит официальное признание вины и извинения; выплату репараций и структурные реформы для устранения расового неравенства, вызванного работорговлей; обнародование истинных масштабов преступлений с изучением этого в школе; возврат культурных ценностей и пр.

Напомним, в марте 2026 года Генассамблея ООН приняла резолюцию, признающую работорговлю преступлением против человечности. Ее поддержали 123 страны. Россия полностью поддержала инициативу, обвинив западные страны в лицемерии и нежелании отвечать за колониальное прошлое. США, Британия и другие страны Европы ожидаемо выступили против или воздержались. Они считают, что отвечать не должны, так как нельзя переносить современные нормы на события далекого прошлого.

Президент РФ Владимир Путин неоднократно говорил о том, что Запад имеет колониальное мышление, направленное на порабощение других народов.

"Как были колонизаторами когда-то, так ими внутри и остались", - сказал президент в 2022 году на ВЭФ.