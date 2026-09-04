05 Сентября 2026
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Происшествия Сибирский ФО Красноярский край
Фото: Следственный комитет РФ

Следком не планирует в ближайшее время возобновлять поиски Усольцевых на местности

Следственные органы не планируют в ближайшее время возобновлять поиски на местности семьи Усольцевых, пропавших почти год назад в лесу в Красноярском крае, расследование дела продолжается, сообщают РИА Новости.

"Расследование уголовного дела об исчезновении трех человек продолжается. В ближайшее время возобновление поисков на местности не планируются", - говорится в сообщении.

Ранее заслуженный юрист Российской Федерации, ученый-правовед Иван Соловьев сообщал, что расследование дела по факту исчезновения семьи могут приостановить, так как срок предварительного следствия истекает, а достоверной информации о том, что произошло с семьей, пока нет.

Семья Усольцевых - Сергей, Ирина и их пятилетняя дочь - пропала недалеко от поселка Кутурчин 28 сентября 2025 года: они ушли в поход к горе Буратинка и не вернулись. Также с ними была собака породы корги. Последние масштабные поиски проводились в июне 2026 года. Сейчас следствие рассматривает в качестве приоритетной версию несчастного случая, но не исключает и криминал.

Теги: Следком, семья Усольцевых, поиски


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