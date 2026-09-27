Президент Сербии Вучич подписал заявление о своем уходе в отставку с поста главы государства

Президент Сербии Александр Вучич в ходе обращения к нации подписал заявление о своем уходе в отставку с поста главы государства, сообщает ТАСС.

По его словам, обязанности президента будет временно исполнять и.о. председателя Народной скупщины (однопалатного парламента) Ана Брнабич. Вучич подчеркнул, что передаст ей полномочия в понедельник. Согласно конституции, выборы нового главы государства должны быть проведены не позднее 27 декабря.

Внеочередные парламентские выборы в Сербии пройдут 25 октября. Вучич возглавит список правящей Сербской прогрессивной партии и станет ее кандидатом в премьеры. Основным его оппонентом является 56-летний кардиолог из Нови-Сада Илия Срданович, руководящий объединением "Студенческий список".