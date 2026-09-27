Еврокомиссия призвала европейцев меньше тратить газ и электричество из-за цен на энергоносители

Еврокомиссия призвала страны Европейского Союза снизить потребление газа и электричества из-за цен на энергоносители, сообщает Politico со ссылкой на письмо еврокомиссара по энергетике Дана Йоргенсена.

Он отметил, что в условиях ограниченного глобального предложения и высокой волатильности цен снижение спроса может стать эффективным инструментом для сдерживания цен. При этом сроки действия такой меры автор письма не называет, заявляя, что ограничение должно длиться столько, сколько потребуется.

Уточняется также, что уровень запасов газа в Европе сейчас находится на историческом минимуме. Это связывают с новым энергетическим кризисом и обострением конфликта на Ближнем Востоке.