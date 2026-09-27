В Волгограде задержан подозреваемый в убийстве многодетного отца

В Волгограде задержан 32-летний подозреваемый в убийстве отца пятерых детей. Следственный комитет завел уголовные дела по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство) и ч. 1 ст. 222 УК РФ (незаконное хранение огнестрельного оружия), передает корреспондент Накануне.RU.

По данным следствия, вечером 26 сентября 2026 года подозреваемый, находясь на территории сетевого магазина, в ходе возникшего конфликта произвел не менее пяти выстрелов из имевшегося у него огнестрельного оружия в одного из посетителей торгового зала, после чего скрылся. От полученных ранений потерпевший скончался на месте происшествия. Известно, что у мужчины пятеро детей.

В результате совместной работы следователей СК России и оперативных сотрудников регионального Главка МВД России личность подозреваемого установлена. При силовой поддержке сотрудников специального подразделения Росгвардии он задержан.

В настоящее время с участием фигуранта проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу.