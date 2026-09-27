В аэропорту Сочи около 40 рейсов задерживаются на 10 часов и более

В аэропорту Сочи зафиксированы задержки около 40 рейсов на вылет и прилёт — ожидание по ним составляет 10 часов и более. Это следует из данных онлайн-табло воздушной гавани, передает корреспондент Накануне.RU.

Согласно табло, на вылет задерживаются три борта в Москву, а также рейсы в Самару, Омск и Новосибирск, по два рейса в Тюмень и Уфу, а также самолёты в Челябинск, Архангельск, Екатеринбург, Нижний Новгород, Казань и Пермь.

С задержкой от 10 часов и более ожидается прибытие рейсов из Новосибирска, Омска, Ульяновска, Екатеринбурга, Челябинска, Казани, Нижнего Новгорода, Даламана, Стамбула, Антальи, Саратова, Тель-Авива, Владикавказа, Минеральных Вод, Перми, Тюмени и Уфы.

Кроме того, отменены пять рейсов на прилёт из Москвы, два — из Екатеринбурга, а также рейсы из Минеральных Вод, Саратова и Махачкалы.

Росавиация в последние дни неоднократно вводила временные ограничения на приём и выпуск самолётов в Сочи и других городах. В последний раз в Сочи их вводили в 05:06 мск и сняли в 08:48 мск 27 сентября.