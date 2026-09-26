Лавров: Россия доведет СВО до конца

Россия обязательно доведет СВО до конца. Об этом заявил глава Министерства иностранных дел РФ Сергей Лавров.

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Заявление прозвучало на общеполитической дискуссии 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

"Цели специальной военной операции будут достигнуты, угрозы безопасности России устранены, мирная жизнь восстановлена. Это произойдет несмотря на любые обстоятельства", - приводит слова министра РИА Новости.

Ранее Лавров заявлял, что если Европа нападет на Россию, то "это будет очень короткая война".