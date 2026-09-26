Суд арестовал начальника управления городского хозяйства Каменска-Уральского

На Среднем Урале суд арестовал директора муниципального казенного учреждения и местного предпринимателя. Речь идет о взяточничестве.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе судов Свердловской области, начальнику МКУ "Управление городского хозяйства" Каменска-Уральского Якову Барбицкому и бизнесмену Валерию Гильманову предъявлено обвинение. По версии следствия, Барбицкий получил от Гильманова взятку за совершение действий в его пользу. Речь идет о заключении и обеспечении исполнения муниципальных контрактов. Как было установлено в ходе расследования, незаконное вознаграждение передавалось как лично, так и через посредника.

Красногорский районный суд Каменска-Уральского заключил обоих фигурантов под стражу. Гильманов будет находиться в СИЗО до 22 ноября, Барбицкий – до 23 ноября 2026 года.

В Следственном комитете РФ по Свердловской области сообщили, что с февраля по сентябрь 2026 года 52-летний предприниматель трижды давал взятки в виде денег и иного имущества на общую сумму более 1,5 млн рублей, а 57-летний директор МКУ получал их. Оперативное сопровождение расследования ведут сотрудники регионального УФСБ.

По местам работы и проживания фигурантов уже проведены обыски. Изъяты деньги и другие предметы, имеющие доказательственное значение по делу.