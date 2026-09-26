В Санкт-Петербурге отменяют коронавирусные ограничения

Начиная с 1 октября в Санкт-Петербурге отменяются все коронавирусные ограничения. Об этом Накануне.RU сообщили в городской администрации.

"На основании предписания Главного государственного санитарного врача по городу Санкт‑Петербургу и Ленинградской области Правительством Петербурга с 1 октября 2026 года отменяются постановление от 13.03.2020 №121 "О мерах по противодействию распространению в Санкт‑Петербурге новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" и акты о внесении изменений в него", - говорится в сообщении.

Напомним, проведенный в прошлом году опрос показал, что жители Екатеринбурга не боятся заразиться коронавирусом.