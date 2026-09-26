Назначен новый президент Международной федерации шахмат

Новым президентом Международной федерации шахмат назначен Тимур Турлов из Казахстана.

Как пишет "Интерфакс", он был избран на Генеральной ассамблее ФИДЕ в Самарканде. На выборах опередил Вадима Розенштейна (Германия) и Яна Хенрика Бюттнера (Германия).

Турлов с 2023 года возглавляет казахстанскую шахматную федерацию. С 2025 года возглавляет еще и Международную федерацию школьных шахмат (дочерняя организация ФИДЕ).

Ранее сообщалось, что число шахматных клубов в России выросло на 38% за два года.