Трамп объявил Ормузский пролив "проливом Трампа"

Президент США Дональд Трамп считает, что Ормузский пролив можно называть "проливом Трампа".

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В соцсети Truth Social американский президент выложил изображение карты с Ормузским проливом, подписав его как "пролив Трампа". Каких-либо пояснений к изображению он не привел.

Как пишет РИА Новости, ранее Трамп высказывал идею, что после победы над Ираном объявит Ормузский пролив территорией США. Также он неоднократно публиковал в Truth Social карту региона с пометкой о том, что эти воды якобы являются американскими.

На днях стало известно, что Иран готов открыть Ормузский пролив в течение недели. Однако есть одно условие.