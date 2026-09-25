СМИ: Трамп призвал Владимира Зеленского отправиться в Москву для встречи с Владимиром Путиным

Президент Дональд Трамп на этой неделе вновь призвал Владимира Зеленского отправиться в Москву для встречи с Владимиром Путиным, несмотря на неоднократные прошлые отказы, поскольку США стремятся возобновить украинско-российские мирные переговоры, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

Зеленский отклонил предложение, озвученное на его встрече с лидером США в ООН, и источники, знакомые с позицией украинского президента, сообщили, что поднятие этого вопроса Трампом его расстроило.

РИА Новости сообщают, что пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Россия по-прежнему готова принять Владимира Зеленского в Москве. Он добавил, что гарантии безопасности будут обеспечены, при этом глава киевского режима прекрасно знает, какие решения нужно принять.

Трамп и Зеленский встретились во вторник на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке. Закрытая часть встречи длилась около 40 минут.