63-летнего жителя Липецка приговорили к 13 годам лишения свободы по делу о государственной измене

Второй Западный окружной военный суд приговорил к 13 годам жителя Липецка по делу о государственной измене и финансировании терроризма, сообщает ТАСС.

"Второй Западный окружной военный суд на выездном заседании в помещении Липецкого областного суда рассмотрел уголовное дело в отношении 63-летнего Пономаренко, имевшего личную позицию против проведения специальной военной операции. По результатам расследования уголовного дела суд признал Пономаренко виновным в совершении преступлений, предусмотренных ст. 275 УК РФ и ч. 1.1 ст. 205.1 УК РФ, и назначил наказание виде лишения свободы на срок 13 лет с отбыванием части срока назначенного основного наказания в тюрьме сроком три года, а остальной части - десять лет в исправительной колонии строгого режима со штрафом в размере 500 тысяч рублей с ограничением свободы на срок один год", - говорится в сообщении.

Пономаренко сфотографировал железнодорожный состав Вооруженных сил Российской Федерации и всю полученную информацию о нем направил лицу, находящемуся на Украине, с указанием места его расположения и направления следования.

Кроме того, Пономаренко неоднократно переводил денежные средства для приобретения оружия, радиостанций, обмундирования, амуниции и иного снаряжения для нужд войск ВСУ, в том числе на нужды "Азова" (признанной террористической и запрещенной на территории РФ) .