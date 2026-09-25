Путин назначил первое заседание нового созыва Госдумы

Назначена дата первого заседания нового созыва Госдумы. Указ подписал президент Владимир Путин.

Оно состоится в 10.00 30 сентября. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

В результате подсчёта всех голосов "Единая Россия" получила в Госдуме 349 мандатов, КПРФ – 37, ЛДПР – 23, "Новые люди" – 19, "Справедливая Россия" – 17, партия "Родина" – 1, ещё четверо политиков будут самовыдвиженцами. Депутатами стали 46 участников СВО, из них 45 представляют партии. Средний возраст депутата – 53 года.

24 сентября лидер "Единой России" Дмитрий Медведев сообщил, кого он предложил в руководство нового созыва Госдумы. Медведев предложил на пост спикера кандидатуру Вячеслава Володина. Первым заместителем предлагается сделать Ирину Яровую. На должности заместителей председателя предложены: Владимир Васильев, Александр Жуков, Анна Кузнецова, Виктория Абрамченко, Алексей Гордеев, Виталий Савельев.