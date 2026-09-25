Житель Алтайского края получил 9 лет за убийство мясорубкой

В Рубцовске суд вынес приговор 40‑летнему мужчине, который во время застолья убил 50‑летнего знакомого.

Следствие и суд установили: в мае этого года мужчины вместе распивали спиртные напитки, между ними вспыхнул конфликт. Хозяин квартиры ударил гостя по лицу - тот упал. Тогда нападавший схватил мясорубку и несколько раз ударил ею пострадавшего по голове. Пострадавшего доставили в больницу, но травмы оказались несовместимы с жизнью, спасти мужчину не удалось.

Суд признал фигуранта виновным по статье 105 УК РФ ("Убийство") и назначил ему девять лет лишения свободы в колонии особого режима.

Сообщалось, что в Екатеринбурге перед судом предстанет местный житель: его обвиняют в краже стула стоимостью около 22 тысяч рублей из мебельного центра, угрозе убийством жене и нападении на полицейского.