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Фото: Накануне.RU

МФТИ сократил список олимпиад для поступления без ЕГЭ в пять раз

МФТИ скорректировал правила приема на 2027/2028 учебный год. Ученый совет вуза сократил перечень олимпиад РСОШ, которые дают победителям право поступления без вступительных испытаний, с 35 до семи соревнований. Теперь вуз засчитывает льготу только за победы в олимпиаде "Физтех", Всесибирской открытой олимпиаде, "Ломоносове", олимпиаде Курчатова, Турнире городов, Московской олимпиаде школьников и олимпиаде "Росатом". Порядок учета результатов Всероссийской олимпиады школьников институт не меняет, пишет "РГ".

Второе нововведение - единый минимальный порог в 85 баллов ЕГЭ по профильному предмету. Он подтвердит и право на поступление без испытаний, и льготу в 100 баллов для победителей и призеров. В отдельных конкурсных группах с высокой долей олимпиадников вуз может поднять порог еще выше. Требование по русскому языку останется прежним - 70 баллов. Раньше планка колебалась от 75 до 85 баллов в зависимости от статуса диплома и олимпиады.

Ректор МФТИ Дмитрий Ливанов объяснил, что институт сохраняет льготу лишь для тех соревнований, качеству и прозрачности которых полностью доверяет. Результаты остальных олимпиад вуз по-прежнему засчитает как 100 баллов по профильному предмету. Глава МФТИ допустил, что сокращение доли поступающих без испытаний математически снизит средний балл приема, но правила должны отвечать интересам университета и студентов, а не рейтинговым показателям.

Эти шаги совпадают с проектом правил приема, который на днях опубликовало Минобрнауки: ведомство предлагает давать БВИ только победителям олимпиад РСОШ и учитывать результаты за 10-11 классы. В текущем году средний балл ЕГЭ поступивших в МФТИ достиг 98, а супербалльников среди них оказалось больше 550.

Ранее Минпросвещения РФ установило, что в аудиториях, где проходят олимпиады, запрещено использовать гаджеты, записывающую аппаратуру и личные записи - исключение делают только для предметов, где вспомогательные инструменты предусмотрены регламентом.

Теги: МФТИ, олимпиада, поступление


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