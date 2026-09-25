Теперь официально: "Единая Россия" получила в новом созыве Госдумы 349 мандатов из 450

Глава ЦИК России Элла Памфилова подвела итоги выборов депутатов Госудмы России.

Явка составила 59,8% (67 млн 448 тыс. 094 избирателя). В результате подсчёта всех голосов "Единая Россия" получает 349 мандатов, КПРФ – 37, ЛДПР – 23, "Новые люди" – 19, "Справедливая Россия" – 17, партия "Родина" – 1, ещё четверо политиков будут самовыдвиженцами.

Депутатами стали 46 участников СВО, из них 45 представляют партии. Памфилова надеется, что участники боевых действий будут "задавать определённые настроения" в нижней палате российского парламента.

Средний возраст депутата – 53 года.

Памфилова отметила, что впервые депутатов ГД избирали жители ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.

Важной частью Единого дня голосования было масштабное применение дистанционного голосования, в котором поучаствовали более 7 млн избирателей, а также новые правила "нарезки" избирательных округов.

24 сентября лидер "Единой России" Дмитрий Медведев сообщил, кого он предложил в руководство нового созыва Госдумы. Медведев предложил на пост спикера кандидатуру Вячеслава Володина. Первым заместителем предлагается сделать Ирину Яровую. На должности заместителей председателя предложены: Владимир Васильев, Александр Жуков, Анна Кузнецова, Виктория Абрамченко, Алексей Гордеев, Виталий Савельев.