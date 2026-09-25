Число шахматных клубов в России выросло на 38% за два года

За два года в России заметно укрепилась инфраструктура для любителей шахмат: число площадок, где можно сыграть или пройти обучение, выросло на 38 % - с 360 до 496 организаций. Исследование "Яндекс Карт" сопоставило статистику за август 2024 и август 2026 года и зафиксировало эту динамику. При этом интерес аудитории опережает общий рост сервиса: уникальные пользователи, которые изучали карточки шахматных клубов, увеличили свою активность на 44 % относительно общей динамики платформы.

Тенденция выходит за рамки мегаполисов: шахматные объединения все активнее развиваются в небольших городах и на периферии. Более 60 % из почти пяти сотен клубов (304 организации) работают вне городов‑миллионников. Так проявляется растущая востребованность шахмат как массового досуга - он становится доступен не только в крупных центрах.

Лидером среди мегаполисов остается Москва: здесь открыли и поддерживают работу 101 шахматный клуб. Санкт‑Петербург существенно отстает - в городе действуют 18 площадок. Новосибирск и Екатеринбург замыкают топ‑список: в каждом из этих городов запустили по 11 клубов.

В статистику включили не только коммерческие центры, но и общедоступные секции - в том числе школьные кружки, объединения при домах культуры и других социальных учреждениях.

Ранее уральские шахматисты победили на международном турнире World Greater Bay Area Youth Chess Exchange Tournament в китайском Шэньчжэне: воспитанники клуба "Дебют" из Верхней Салды Алексей Прохоров и Мария Клещева вместе со Снежаной Кирьяновой и Элизой Терещенко в составе сборной России выиграли все семь матчей и обошли 15 команд из разных стран.