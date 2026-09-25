Интервью Евгения Солнцева журналистам медиасети TV BRICS увидят зрители в 80 странах мира

"Живой и продуктивный разговор выдался с журналистами телевизионной программы «BRICSтервью» международной медиасети TV BRICS", - сообщил в своем канале в МАХ губернатор Оренбургской области Евгений Солнцев.

Главе региона журналисты задавали вопросы по самым актуальным темам в сфере международного сотрудничества. В частности, речь шла о роли стран БРИКС в мировой повестке. И, конечно, звучали вопросы по развитию международного трека в Оренбуржье.

Глава регион проинформировал журналистов и зрителей, что в первом полугодии 2026 года внешнеторговый оборот Оренбургской области составил 1,65 млрд долларов. При этом, на страны БРИКС и его партнёров приходится почти две трети этого объема.

Евгений Солнцев подчеркнул, что в регионе растёт именно экспортное направление. Так, например, поставки в страны СНГ в первом полугодии увеличились на 24,7 %.

"Наши предприятия усиливают присутствие на рынках стран БРИКС прежде всего по минеральной продукции, продовольствию и сельскохозяйственному сырью, металлам и изделиям из них. Мы готовы и дальше расширять это сотрудничество, поэтому участие в этой программе – это ещё одна возможность рассказать о территориальных и транспортных преимуществах Оренбуржья, найти новые рынки сбыта", - сказал в интервью Евгений Солнцев.

Важно отметить, что телеинтервью с главой Оренбуржья будет переведено на 5 языков мира и станет доступно для зрителей в 80 странах.

В беседе с журналистами Евгений Солнцев отметил, что со странами БРИКС Оренбургская область последовательно наращивает партнерство не только в экономике, но и в гуманитарной сфере. В учебных заведениях Оренбургской области проходят обучение около 5 тысяч студентов из других стран, в региональных вузах созданы комфортные условия не только для учебы, но и проживания.

"В Оренбургской области высокое качество образования и прекрасная материальная база для этого. Не раз говорил, что у нашего региона огромный потенциал и его нужно использовать", - констатировал Евгений Солнцев.